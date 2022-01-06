Родина підприємця з 90-х вирубала дерева на Печерську заради зведення "свічки", – ЗМІ

На вулиці Госпітальній, 4 у Печерському районі столиці невдовзі з'явиться 29-поверховий будинок. Заради цього там уже вирубали зелені насадження.

За попередньою інформацією, забудовником виступить компанія "Лота-МНВ". Комплекс розташують на ділянці 1,15 гектара, яку оцінили у 83 мільйони гривень.

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Як виглядатиме елітний комплекс

Дозвіл на будівництво цієї "свічки" ще у 2019 році видала нині ліквідована Державна архітектурно-будівельна інспекція. Планується, що комплекс складатиметься з житлового будинку, підземного паркінгу та соціально-побутових об'єктів.

Дизайн-проєкт розробляло бюро А24D. Висотку вирішили будувати на схилі між Палацом спорту, стадіоном "Олімпійський" та готелем "Русь". Підрядником вказано фірму "Девіжн констракшн", яка контролюється росіянином Дмитром Буряком.



Так виглядатиме новий комплекс на Госпітальній / Фото бюро А24D



Комплекс розташують у самому середмісті столиці / Фото бюро А24D

Свідки стверджують, що на Черепановій горі уже почалася рубка дерев. Місце майбутнього будівництва під час цих робіт буцімто охороняли "тітушки".



На Черепановій горі почалася вирубка дерев під будівництво / Фото з фейсбуку Кирила Степанця



Свідки стверджують, що вирубку дерев охороняли "тітушки" / Фото з фейсбуку Кирила Степанця



Ділянку, відведену під будівництво комплексу, оцінили у 83 мільйони гривень / Фото з фейсбуку Кирила Степанця

Російський слід і шлейф із 90-х

Власницею компанії-забудовника буцімто є Наталія Мироненко – вдова Григорія (Гарі) Габовича.

Свого часу цей підприємець був бізнес-партнером Семена Юфи – власника споживчого товариства "Меркурій", яке вважалося аналогом фінансової піраміди МММ.

Крім того, Габович відомий як співзасновник київського речового ринку "Патент", який у 90-х роках мав статус головного базару України.

Зараз у власності родини Габовичів – понад 14 тисяч квадратних метрів торгівельної нерухомості на Хрещатику, 14 та інтернет-провайдер Lucky.Net.

Після смерті Габовича-старшого (його не стало у 2018 році) бізнесом розпоряджаються двоє синів – Юліан та Артур. Серед їх відомих проєктів з нерухомістю – котеджне містечко "Рославичі" у передмісті столиці.