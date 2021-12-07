Родину ветерана АТО намагаються позбавити житла у Києві

У ветерана російсько-української війни, який боронив Батьківщину в лавах 72 бригади ЗСУ, намагаються відібрати єдине житло його родини. Шахраї поставили за мету позбавити його кімнати на Березняках.

Захисник Олександр Макаров звернувся за підтримкою до небайдужих українців, журналістів, міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та до прокуратури.

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Посягнули на спадок

Макаров розповів, що батько заповів йому кімнату в трикімнатній квартирі 25 на 100 метрів. Цю площу чоловік приватизував і оформив окремий особовий рахунок. У право власності ветеран вступив у 2016 році й одразу прописався там.

Згодом у 2019 році чоловік вирішив прописати там ще й свою дружину. Втім, це неможливо було зробити без згоди власників інших двох кімнат, які пішли на конфлікт. Відтак Макаров подарував свої квадратні метрі жінці, і вона зареєструвалася там на правах нової власниці.

Сусіди захотіли продати свою частину площі (згідно із законом, вони запропонували придбати мені, але я немав такої можливості). 21 листопада 2021 року приходить людина туди, де я мешкаю з дружиною постійно, і називається новим власником, а потім повідомляє, що кімната, в якій ми мешкаємо, продана на електронних торгах,

– розповів шокований ексвійськовий.



За словами Макарова, саме цей чоловік представляє інтереси шахраїв та рейдерів / Фото з фейсбуку Алекса Дрекслера

Російський слід

За словами Макарова, у процесі розплутування дивної ситуації з'ясувалося, що на його дружині нібито висить борг приблизно у 200 000 гривень. Насправді ж його має погасити колишній чоловік жінки, який нині є громадянином Росії та давно не проживає на території України. Виявилося, що 12 років тому він узяв кредит, а його ексдружина виступила тоді гарантом.

Показово, що до незаконного привласнення житла Героя ні він, ні його родина не отримували жодного сповіщення про якісь борги, необхідність їх погашення і тим паче про проведення електронних торгів.

Зрозумівши, що щось у цій історії нечисто, Макаров подав заяву до поліції та найняв адвоката. Зрештою той пояснив, що не може знайти жодної інформації щодо зазначеної кімнати.

"Сторона махінаторів знайшла приватного виконавця, який наклав арешт на майно, і продала нашу кімнату за копійки. Ми з дружиною вже подали до суду про скасування рішення про відчуження майна. Адвокат нам повідомив – це дуже продумана схема через дірки в законодавстві. І ці люди спеціалізуються на цьому", – поділився криком душі захисник, який може залишитися без даху над головою.

Макаров додав, що йому вже почали надходити погрози. Крім того, зловмисники намагаються тиснути на нього психологічно.

Олександр Макаров звернувся по допомогу в боротьбі з рейдерами: відео

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Текст публікації Алекса Дрекслера:

Шановні пабротими та посестри! Друзі, колеги та просто небайдужі люди. Мені від батька за заповітом залишилась кімната на Березняках, це кімната у трьохкімнатній квартирі 25/100, яка приватизована та має окремий особовий рахунок.

Я вступив у право власності у 2016 році та прописався як власник, і це стало моїм основним єдиним житлом.

На початку 2019 року було вирішено перевести цю житлову площу у власність дружини, щоб і вона прописалася, оскільки виникали складнощі із сусідами (власниками іншої частини житлової площі). Без їх дозволу я не міг прописати дружину.

Я дарую свою частину дружині, й вона на правах власниці прописується. Ця кімната, підкреслюю, є єдиним основним нашим житлом, іншого не маємо!

Сусіди захотіли продати свою частину площі (згідно із законом, вони запропонували придбати мені, але я немав такої можливості).

21 листопада 2021 року приходить людина туди, де я мешкаю з дружиною постійно, і називається новим власником, а потім повідомляє, що кімната, в якій ми мешкаємо, продана на електронних торгах....

Як ми дізналися, на дружині висить борг приблизно у 200 000 тисяч гривень. Цей борг виник від першого чоловіка моєї дружини більше 12 років тому, коли вони брали кредит із колишнім та дружина виступала гарантом.

Перший чоловік дружини – громадянин Росії й давно не проживає на території України. За весь цей час жодного повідомлення про борги чи повідомлення про погашення не надходило, тим паче про проведення якихось електронних торгів.

Ми одразу подали заяву до поліції та почали шукати юридичну та правову підтримку. Як пояснив наш адвокат, він не може найти ніяких результатів торгів щодо нашої кімнати (зробив запит до системи СЕТАМ).

Сторона махінаторів знайшла приватного виконавця який наклав арешт на майно, і продали нашу кімнату за копійки. Ми з дружиною вже подали до суду про скасування рішення про відчуження майна.

Адвокат нам повідомив: це дуже продумана схема через дірки в законодавстві, й ці люди спеціалізуються на цьому.

Мені вже погрожували та тиснули психологічно. Ця ситуація повинна набути розголосу, і тоді є шанс зберегти майно моєї родини! Прошу увімкнутися та допомогти. Нижче додаю фото рейдера та шахрая.