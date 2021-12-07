Защитник Александр Макаров обратился за поддержкой к небезразличным украинцам, журналистам, министру внутренних дел Денису Монастырскому и в прокуратуру.

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Посягнули на наследство

Макаров рассказал, что отец завещал ему комнату в трехкомнатной квартире 25 на 100 метров. Эту площадь мужчина приватизировал и оформил отдельный лицевой счет. В право собственности ветеран вступил в 2016 году и тут же прописался там.

Впоследствии в 2019 году мужчина решил прописать там еще и свою жену. Впрочем, это невозможно было сделать без согласия владельцев двух комнат, которые пошли на конфликт. Следовательно, Макаров подарил свои квадратные метры женщине, и она зарегистрировалась там на правах новой владелицы.

Соседи захотели продать свою часть площади (по закону они предложили приобрести мне, но я не имел такой возможности). 21 ноября 2021 года приходит человек туда, где я живу с женой постоянно, и говорит, что он новый владелец, а затем сообщает, что комната, в которой мы проживаем, продана на электронных торгах,

– рассказал шокированный экс-военный.

По словам Макарова, именно этот мужчина представляет интересы мошенников и рейдеров / Фото из фейсбука Алекса Дрекслера

Российский след

По словам Макарова, в процессе распутывания странной ситуации выяснилось, что на его жене якобы висит долг примерно в 200 000 гривен. На самом же деле его должен был погасить бывший муж женщины, ныне гражданин России и давно не проживающий на территории Украины. Оказалось, что 12 лет назад он взял кредит, а его экс-жена выступила тогда гарантом.

Показательно, что до незаконного присвоения жилья Героя ни он, ни его семья не получали никакого уведомления о долгах, необходимости их погашения и тем более о проведении электронных торгов.

Поняв, что в этой истории нечисто, Макаров подал заявление в полицию и нанял адвоката. В конце концов, тот объяснил, что не может найти никакой информации об указанной комнате.

"Сторона махинаторов нашла частного исполнителя, наложившего арест на имущество, и продала нашу комнату за копейки. Мы с женой уже подали в суд об отмене решения об отчуждении имущества. Адвокат нам сообщил – это очень продуманная схема через дыры в законодательстве. И эти люди специализируются на этом", – поделился криком души защитник, который может остаться без крова.

Макаров добавил, что ему уже начали поступать угрозы. Кроме того, злоумышленники пытаются давить на него психологически.

Александр Макаров обратился за помощью в борьбе с рейдерами: видео

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Текст публикации Алекса Дрекслера:

Уважаемые побратимы и сестры! Друзья, коллеги и просто небезразличные люди. От отца по завещанию осталась комната на Березняках, это комната в трехкомнатной квартире 25/100, которая приватизирована и имеет отдельный лицевой счет.

Я вступил в право собственности в 2016 году и прописался как собственник, и это стало моим основным жильем.

В начале 2019 было решено перевести эту жилую площадь в собственность жены, чтобы и она прописалась, поскольку возникали сложности с соседями (собственниками другой части жилой площади). Без разрешения я не мог прописать жену.

Я дарю свою часть жене, и она на правах владелицы прописывается. Эта комната, подчеркиваю, является единственным основным нашим жильем, другого нет!

Соседи захотели продать свою часть площади (по закону они предложили приобрести мне, но я не имел такой возможности).

21 ноября 2021 года приходит человек туда, где я живу с женой постоянно, и называется новым владельцем, а затем сообщает, что комната, в которой мы проживаем, продана на электронных торгах.

Как мы узнали, на жене висит долг примерно в 200 тысяч гривен. Этот долг возник от первого супруга моей жены более 12 лет назад, когда они брали кредит с бывшим и жена выступала гарантом.

Первый супруг жены – гражданин России и давно не проживает на территории Украины. За все это время ни одного сообщения о долгах или уведомления о погашении не поступало, тем более о проведении каких-либо электронных торгов.

Мы сразу подали заявление в полицию и начали искать юридическую и правовую поддержку. Как пояснил наш адвокат, он не может найти никаких результатов торгов по нашей комнате (сделал запрос в системе СЕТАМ).

Сторона махинаторов нашла частного исполнителя, наложившего арест на имущество, и продали нашу комнату за копейки. Мы с женой уже подали в суд об отмене решения об отчуждении имущества.

Адвокат нам сообщил: это очень продуманная схема через дыры в законодательстве, и эти люди специализируются на этом.

Мне уже угрожали и давили психологически. Эта ситуация должна получить огласку, и тогда есть шанс сохранить имущество моей семьи! Прошу включиться и помочь. Ниже добавляю фото рейдера и жулика.