Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время участия в торжественных мероприятиях в Харькове по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.

Важно По случаю юбилея ВСУ военные подразделения получили новую современную технику

По словам президента, впервые с начала 2014 года удастся полностью закрыть очередь на квартиры для всех ветеранов войны на востоке Украины.

Сразу после ветеранов мы начинаем такой же процесс для всех наших военнослужащих,

– заявил президент.

Накануне местные СМИ писали, что 6 декабря Зеленский вручит квартиру выжившему в катастрофе Ан-26. Жилье президент пообещал предоставить еще в прошлом году. Квартира расположена якобы по улице Балакирева, так как там в последнее время заметили приготовление к приезду президента.

Как в Украине отмечали День ВСУ

6 декабря в 18:00 в Харькове, Киеве, Краматорске, Львове, Одессе и военном городке Озерном Житомирской области одновременно начались торжества по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины. В них приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, руководство Министерства обороны Украины и ВСУ.

В рамках празднования между этими населенными пунктами был организован телемост. Во время празднования:

прошли демонстрационные показы новых образцов вооружения и военной техники,

прошли церемонии вручения боевых флагов и почетных наименований воинским частям,

награждение военнослужащих государственными наградами

Торжества по случаю празднования юбилея ВСУ: смотрите видео