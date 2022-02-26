Російський десант в небі над Софіївською Борщагівкою – фейк

В мережі опублікували фотографію, де ніби відбувається висадка десанту в небі над Софіївською Борщагівкою. Інформація не отримала підтвердження.

Після публікації цієї фотографії, виникли підозри щодо самого десанту.

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"Десант в Києві потребує підтвердження. Поки це лише одне фото. І то погано видно, що там – дим від ППО чи власне десант", – написав з цього приводу Сергій Стерненко.

Згодом радник МВС Антон Геращенко підтвердив, що ця інформація – фейк.