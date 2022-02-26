Обстріли влучили у будинок на вулиці Бучми. Найбільше постраждав під'їзд.

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Зауважимо, внаслідок російських обстрілів у Харкові 26 лютого загинули двоє людей на перехресті вулиць Героїв праці та Гвардійців-Широнінців. В Офісі генпрокурора відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил та звичаїв ведення війни.



У Салтівці під вогонь потрапив у житловий будинок / Фото "Ху*вый Харьков"



У будинку вибило вікна / "Ху*вый Харьков"



Обстріл будинку на вулиці Бучми / "Ху*вый Харьков"

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