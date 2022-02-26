Обстрелы попали в дом по улице Бучмы. Больше всего пострадал подъезд.

Важно На Харьковщине ВСУ сбили вражеский вертолет из Stinger

Заметим, в результате российских обстрелов в Харькове 26 февраля погибли два человека на перекрестке улиц Героев труда и Гвардейцев-Широнинцев. В Офисе генпрокурора возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил и обычаев ведения войны.



В Салтовке под огонь попал жилой дом / Фото "Ху*вый Харьков"



В доме выбило окна / "Ху*вый Харьков"



Обстрел дома на улице Бучмы / "Ху*вый Харьков"