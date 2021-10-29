4 тысячи долларов за уклонение от службы: в Киевской области на взятке попался военный комиссар
Источник:полиция Киевской области
Работники военной контрразведки и специализированной прокуратуры вместе с СБУ с поличным задержали военного комиссара из Бучанского района Киевской области. Мужчину разоблачили 29 октября во время получения от жителя Боярки 2 тысячи долларов.
До этого, по данным следователей, злоумышленник получил первую часть взятки. Деньги военнослужащему давал 31-летний мужчина из Боярки, который хотел, чтобы в армию не призвали двух его племянников.
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За 4 тысячи долларов злоумышленник обещал выдать парням военные билеты с указанием о непригодности к службе.
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У военного комиссара изъяли немалую сумму / Фото полиции Киевщины
- Правоохранители говорят, что 45-летний офицер потребовал от потерпевшего немалую сумму. Он должен был отмазать призывников от службы.
- Следователи задокументировали, как злоумышленник получил первый транш взятки, а во время передачи второй задержали его.
- В кабинете должностного лица и в его квартирах провели 3 обыска.
- Действия комиссара квалифицировали как получение неправомерной выгоды должностным лицом.
Работника военкомата разоблачили с поличным / Фото полиции Киевской области
Вскоре мужчине будут выбирать меру пресечения. Если вину военнослужащего докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
Кроме того, служители Фемиды могут конфисковать имущество злоумышленника.