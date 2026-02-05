Катались на тонком льду: на Киевском море затонул внедорожник, есть жертвы

В среду, 4 февраля, в полицию поступило сообщение об исчезновении мужчины вместе с его авто. Впоследствии выяснилось, что во время катания машина провалилась под лед. Поисковая операция продолжается до сих пор.

Об этом в комментарии 24 Канала сообщили в полиции Киевской области.

Что известно о трагедии на Киевском море?

Информация о трагедии вблизи села Лебедевка в Вышгородском районе Киевской области появилась 4 февраля.

По данным полиции, авто выехало на лед Киевского водохранилища, однако из-за тонкого слоя льда внедорожник провалился и ушел под воду.

Правоохранители говорят, в салоне автомобиля находилось двое мужчин. Тело одного уже обнаружили – он погиб, другого ищут до сих пор.

Спасательная операция продолжается с 4 февраля. На месте происшествия работают правоохранители и чрезвычайники ГСЧС.

Опасные ситуации на воде: что известно?

8 января, во время зимней рыбалки под лед провалился мужчина. К счастью, его удалось спасти.

В Днепровском районе Киева под лед провалились парень и девушка. Чтобы спасти людей, которые оказались на расстоянии 100 метров от берега, вызвали сотрудников ГСЧС.