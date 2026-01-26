24 января днем на Киевском водохранилище онлайн-трансляция диджей-сета неожиданно превратилась в офлайн-развлекательное мероприятие. Около 500 человек собрались на месте, пели и танцевали. Об этом hromadske рассказал диджей и инициатор трансляции Дмитрий Чубаков (Dj Mr.DiVibe).

Что известно о вечеринке на Киевском водохранилище?

По словам диджея, сначала он хотел организовать живую встречу, чтобы люди могли потанцевать и согреться, но отказался от этой идеи из-за запрета массовых мероприятий во время военного положения. Вместо этого решил провести диджей-сет в онлайн-формате через TikTok и анонсировал трансляцию в соцсетях. Неожиданно около 2500 пользователей Instagram написали, что хотят приехать на место трансляции.

После этого Чубаков опубликовал видео с напоминанием о правилах безопасности на льду и ограничениях военного положения.

24 января диджей привез оборудование на водохранилище и начал онлайн-эфир. Однако люди начали приходить лично – танцевали и пели прямо на месте. В результате онлайн-трансляция фактически стала офлайн-событием, которое длилось с 12:00 до 15:30.

Гуляния продолжились и на следующий день, 25 января.

Почему реакции людей на вечеринку были разными?

В сети можно встретить много комментариев, полных восторга:

"Чтобы не плакать, они поют, танцуют, греются...Нашу нацию не сломать никому, потому что дух несокрушимый веками";

"Нас бомбят, а мы крепнем. Держимся Украинцы! Вместе победим!";

"Наши люди лучшие";

"После тяжелой ночи, будто свежий глоток морозного воздуха... очень атмосферно";

"Если будет конец света, украинцы выживут".

Но было немало тех, кто не разделяет восторга от танцующих киевлян после очередного массированного обстрела.

"Нет света, воды, тепла – бедные, несчастные , а потому сели в машины, набрали бухлишка и погнали на тусовку на море, танцы, шманси, дискотека";

"Не знаю...мне эти все тусы как "пир во время чумы"";

"Сколько стариков умерли от холода в своих квартирах??? Лучше бы свою энергию направили на помощь наименее защищенным! Закупить продукты, принести воду и лишнее одеяло!";

"Сколько денег на войско собрали?";

"Вижу мажоров, простой народ или на фронте или бусифицирован".

"Ну так можно прыгать и со светом. Да для этого вообще большого ума не надо. Победные – это когда, сами могут обогреть квартиру, приготовить еду, а не прыгать";

Ну, такое... Знаю одну "тусу" за несколько сотен километров на восток. Вот там "весело".

"Счастье должно быть тихим. А это показывают в новостях иностранцам, и они видят что у нас все хорошо и помощь не нужна";

"Почему не идут в ТЦК, чтобы отомстить врагу на войне? Какая-то странная форма мести ...."

Некоторые люди обратили внимание на то, что находиться на Киевском море – опасно. В частности, об этом написала старшая научная сотрудница Института социальной и политической психологии НАПН Украины Ольга Кухарук.

Женщина заявила, что она шокирована комментариями о несокрушимости украинцев. По ее мнению, речь идет скорее о тупости. Во-первых, ненадежный лед – не лучшее место для танцев. Недавно были дни оттепели, и возможны провалы. Это означает новую работу для спасателей ГСЧС, которые работают на пределе возможностей.

Во-вторых, Киевское море – это место, где в эти дни и конкретно в те часы очень много разведдронов и боевых беспилотников, и где много работает ПВО. Места для укрытия там вообще нет. "То есть реально один дрон и вся эта толпа – кровавое месиво", – объяснила Кухарук.

Мероприятие на Киевском водохранилище прокомментировал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он заявил, что отношение людей к вечеринке разделились: кто-то говорит, что это способ держаться, а кто-то чувствует диссонанс.

Лукашук объясняет: война воспринимается по-разному в разных регионах. На востоке и юге – обстрелы и разрушения, в больших городах – блэкауты, холод и стресс, в тылу – относительная тишина, но и напряжение.

Люди с разными возможностями реагируют по-разному: кто-то может на короткую передышку, кто-то – нет.

В то же время люди, которые находят короткий миг для радости, тоже часть этой страны. Вопрос не в "правильно или нет", а в контексте.

Когда многие люди страдают, публичные празднования могут восприниматься как контраст. Стоит помнить, что нас видят по-разному в разных регионах, на фронте и за рубежом.