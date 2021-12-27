Беглянка со стажем: в Киеве ищут 15-летнюю девочку

Полицейские и волонтеры пытаются установить местонахождение Таисии Булах. Девочка ушла из дома 26 декабря и не выходит на связь с родственниками.

Информация о розыске несовершеннолетней появилась на профильной странице полиции, куда выкладывают объявления о пропавших детях. Согласно официальным данным, поиском девочки занимаются полицейские Голосеевского отделения полиции Киева.

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Всех, кто знает что-либо о возможном местонахождении 15-летней Таисии Булах, просят звонить по телефону на горячую линию "102".

Приметы сбежавшей из дома школьницы

В Киеве ищут Таисию Булах / Фото полиции Киева

Ученица одной из школ Киева ушла из дома 26 декабря и не вернулась до сих пор.

На связь с родственниками она не выходит, из-за чего взрослые обратились в полицию.

Рост девочки – 165 сантиметров. Телосложение худощавое. У подростка волосы средней длины черного цвета.

Исчезнувшая была одета в черные брюки и фиолетовую куртку.

Сбежала уже в четвертый раз

В комментариях к сообщению стражей порядка киевляне отмечают, что девочка уже неоднократно сбегала из дома, поэтому им интересно узнать о причинах такого поведения подростка.

В открытых источниках можно найти информацию о розыске Таисии Булах в сентябре и октябре 2019 года, а также в августе 2020 года. Этот побег стал для девочки минимум четвертым.