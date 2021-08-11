27-й день без Авакова: в Белой Церкви подрались полицейские – видео
Источник:Телеграм-канал Perepichka News
В Белой Церкви где-то во дворах произошел необычный конфликт. Подрались полицейские. Видео снимали с многоэтажки и оно попало в сеть.
Пока неизвестны детали конфликта. На кадрах видно, что один полицейский сцепился с другим, а коллеги пытались их унять.
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"Куда звонить когда полиция убивает полицию"
Видео конфликта разошлось в соцсетях. Вот так комментируют инцидент в телеграм-канале Perepichka News:
Куда звонить, когда полиция убивает полицию? В Белой Церкви сняли редкие кадры настоящего правоохранительного тимбилдинга. Шел 27-й день без Авакова,
– иронизируют авторы сообщения.
Драку в пресс-службе Нацполиции не комментировали. Впрочем, как понятно из записи, все закончилось без серьезных травм.
В Белой Церкви подрались полицейские: видео