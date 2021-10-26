В Броварах девочка выпала с девятого этажа: смерть наступила мгновенно

В городе Бровары Киевской области трагически погибла девочка. Она выпала с балкона девятого этажа многоквартирного дома. Смертельный инцидент произошел в ночь на 24 октября.

Сообщение о ребенке поступило дежурным в 2:27. На место трагедии немедленно отправились медики, следователи и полиция. Однако, несмотря на все попытки врачей, спасти девочку не удалось.

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Тайну смерти школьницы будет распутывать следствие

Сейчас правоохранители выясняют причины, которые привели к гибели девочки. Они уже открыли уголовное производство по факту умышленного убийства с пометкой "самоубийство". Все детали станут известны после завершения досудебного расследования.



Квартира, где случилась трагедия со школьницей / Фото Броварского районного управления полиции

Родителей призвали открыть глаза

После страшного случая полицейские обратились ко всем родителям и призвали не игнорировать своих детей. В частности, взрослым напомнили о важности поддержки сыновей и дочерей, уважения к их интересам и любопытства к тому, чем молодежь занимается в свободное время. Все это позволит, чтобы подобные трагедии не повторялись.

Попрощалась и прыгнула из окна: еще одна смерть школьницы в Киеве

На улице Новгородской в Киеве также погибла 13-летняя школьница после падения с 10 этажа. Перед смертью она якобы разослала всем близким сообщения с прощанием. Трагедия произошла 6 октября.

Текст публикации Броварского районного управления полиции:

Полицейские Киевщины призывают родителей интересоваться проблемами детей

24 октября примерно в 2:27 в полицию поступило сообщение о том, что из окна балкона 9 этажа одной из многоэтажек в городе Бровары выпала девушка.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники группы реагирования патрульной полиции, ювенальные полицейские, следственно-оперативная группа и руководство полиции Броварщины.

Медики боролись за ее жизнь, но спасти девочку не удалось.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Сейчас устанавливаются все причины трагедии.

Полицейские в очередной раз обращаются к родителям и лицам, которые их заменяют! Вы нужны своим детям! Интересуйтесь досугом несовершеннолетних, поддерживайте их, учитывайте интересы! Помните, счастье и благополучие детей зависят от вас!