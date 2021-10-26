У Броварах дівчинка випала з дев'ятого поверху: смерть настала миттєво

У місті Бровари на Київщині трагічно загинула дівчинка. Вона випала з балкону дев'ятого поверху багатоквартирного будинку. Смертельний інцидент трапився в ніч проти 24 жовтня.

Повідомлення про дитину надійшло черговим о 2:27. На місце трагедії негайно вирушили медики, слідчі та поліція. Однак, попри всі намагання лікарів, врятувати дівчинку не вдалося.

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Таємницю смерті школярки розплутуватиме слідство

Наразі правоохоронці з'ясовують причини, які призвели до загибелі дівчинки. Вони уже відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з позначкою "самогубство". Всі деталі стануть відомі після завершення досудового розслідування.



Квартира, де трапилася трагедія зі школяркою / Фото Броварського районного управління поліції

Батьків закликали відкрити очі

Після страшного випадку поліцейські звернулися до усіх батьків і закликали не ігнорувати своїх дітей. Зокрема, дорослим нагадали про важливість підтримки синів та доньок, поваги до їх інтересів та цікавості до того, чим молодь займається у вільний час. Все це дозволить, аби подібні трагедії не повторювалися.

Попрощалася і стрибнула з вікна: ще одна смерть школярки у Києві

На вулиці Новгородській у Києві також загинула 13-річна школярка після падіння з 10 поверху. Перед смертю вона нібито розіслала усім близьким повідомлення з прощанням. Трагедія сталася 6 жовтня.

Текст публікації Броварського районного управління поліції:

Поліцейські Київщини закликають батьків цікавитись проблемами дітей

24 жовтня приблизно о 2:27 до поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна балкону 9 поверху однієї з багатоповерхівок у місті Бровари випала дівчина.

На місце події одразу прибули працівники групи реагування патрульної поліції, ювенальні поліцейські, слідчо-оперативна група та керівництво поліції Броварщини.

Медики боролися за її життя, але врятувати дівчинку не вдалося.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Наразі встановлюються всі причини трагедії.

Поліцейські вкотре звертаються до батьків та осіб, які їх замінюють! Ви потрібні своїм дітям! Цікавтесь дозвіллям неповнолітніх, підтримуйте їх, враховуйте інтереси! Пам'ятайте, щастя та добробут дітей залежать від вас!