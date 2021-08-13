Более 5 миллиардов гривен на празднование: какие события ко Дню Независимости готовят в Киеве

Примерно за 2 недели Украина будет отмечать День Государственного флага и 30 годовщину обретения независимости. Праздновать планируют масштабно: с салютами, концертами и приемами гостей из других государств.

Праздничные и торжественные мероприятия будут продолжаться несколько дней. Владимир Зеленский отметил, что впервые в истории в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика. Все граждане с 16 августа смогут увидеть оригинал в Софийском соборе.

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С 22 по 24 августа в Украине пройдет примерно 150 торжественных событий, посвященных Дню Независимости. В частности, 22 – Владимир Зеленский вручит награды "Национальная легенда Украины" за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защиту и служении украинскому народу.

23 августа – торжественно поднимут флаг в географическом центре Украины – в Черкасской области. В тот же день пройдет саммит Крымская платформа с участием представителей более 30 стран, это должно стать началом поиска путей деоккупации Крыма. А по инициативе Елены Зеленской впервые состоится саммит первых леди и джентльменов – так называют вторых половинок руководителей государств.

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Верховная Рада проведет торжественное заседание

Непосредственно в День Независимости, 24 августа, Верховная Рада проведет торжественное заседание. А на Крещатике пройдет военный парад, к которому начали готовиться еще несколько месяцев назад, в нем примут участие:

более 5 тысяч военных;

100 самолетов и вертолетов;

400 единиц техники.

По главной улице столицы пройдут пешая и механизированная колонны, а над ними пролетит воздушная. А на Днепре устроят парад катеров. Увидят боевые корабли, авиацию, современное вооружение и военную технику 24 августа и в Одессе.

На Крещатике пойдут девушки-военные

Уже не первый раз маршировать рядом с мужчинами-военнослужащими будут и женщины-военнослужащие. Впервые они прошли на параде ко Дню Независимости в 2018 году. В 2021 году решили снова сделать женскую "коробочку" из курсанток.

"Подготовка у нас происходит ежедневно, 5 дней в неделю, 2 тренировки у нас проходят утром и вечером. Мы отрабатываем полностью все мероприятия, все то, что мы должны делать, оттачиваем навыки в выполнении шага, и формируем полностью "коробку", – сказала курсантка Альбина Крилач.



Маршировать будут и женщины-военнослужащие/ Фото АрміяInform

В прошлый раз девушки шагали в повседневной форме. В этом году – впервые в парадной форме. Идти будут в туфлях на каблуках, из-за которых во время репетиций Минобороны получило бешеную волну критики. Шагать на каблуках действительно труднее, чем в берцах, впрочем женщины-военнослужащие заверили, что участвовать в таком празднике для них честь хоть на каблуках, хотя в берцах.

"Не каждая девушка ходит на каблуках, то есть мы привыкли к плоской подошве и трудно переучиться. Но мы можем, мы все сможем. Это же парадная форма, это же парад, такой праздник, 30-летие", – отметила курсантка Елизавета Кавун.

В Минфине посчитали, во сколько обойдутся торжества

После завершения официального парада состоится, как и в 2020 году, и марш защитников Украины. В 13:00 украинские защитники, семьи участников Революции Достоинства и волонтеры соберутся в парке Шевченко и уже в 14:00 двинутся в направлении Крещатика и площади Независимости.

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Сначала пойдут семьи погибших участников Революции Достоинства, затем семьи погибших участников российско-украинской войны, затем будут идти военные медики, капелланы, а затем по территориальному принципу коробки ветеранов областей, объяснил Александр Воитка, координатор союза войны с Россией

А поздно вечером по случаю 30-летия Независимости Украины на НСК "Олимпийский" устроят большой концерт. Петь будут 30 легендарных украинских исполнителей. Конечно, только на украинском. В Минфине посчитали, что на торжества по случаю 30-летия Независимости потратят 5 миллиардов 423 миллиона 200 тысяч гривен.