Ко Дню влюбленных в Киеве разработали карту романтических мест
Ко Дню святого Валентина в Киеве, и не только, запускают онлайн-карту "Києве мій, романтичний". На ней можно обозначать романтические локации, связанные с личными историями.
Подробнее об этом рассказали в общественной инициативе "Голка".
Что известно о карте "Киев мой, романтический"?
Организаторы проекта "Києве мій" к празднику влюбленных призывают киевлян и гостей города обозначать на карте места, которые вдохновляют. В частности, речь идет о зеленых зонах столицы, объекты культурного наследия и археологии.
Желающие также могут кратко описать свою романтическую историю, связанную с выбранной локацией. Как рассказали организаторы, после модерации место появится на карте в виде отметки-сердца, а историю опубликуют анонимно.
В мае, ко Дню Киева, команда проекта планирует обнародовать подборку самых романтичных историй и назвать самые атмосферные места столицы.
Отмечается, что авторы трех самых трогательных рассказов получат подарки – брендированный мерч. Для обратной связи участников просят оставить электронную почту.
Общественная инициатива рассказала, что карта является частью адвокационной кампании по сохранению парков, культурного наследия и археологии Киева, которую поддерживает Сеть активных граждан.
На карте на самом деле можно ставить метки не только в городе Киеве, а по всей Украине или в мире. Поэтому если у Вас есть желание, пишите и о них,
– добавила "Голка".
"Любовь не только вдохновляет, но и защищает. Становитесь защитниками города, который любите", – говорится в сообщении.
День святого Валентина в 2026 году
Напомним, что День святого Валентина ежегодно празднуют 14 февраля. Оно связано с епископом Валентином, который в Римской империи тайно венчал влюбленных.
Львовская гидеса Елена Дворкина предложила идею романтической прогулки по городу на День святого Валентина. Она рекомендует начать празднование с Дома ученых.