Подробнее об этом рассказали в общественной инициативе "Голка".

Что известно о карте "Киев мой, романтический"?

Организаторы проекта "Києве мій" к празднику влюбленных призывают киевлян и гостей города обозначать на карте места, которые вдохновляют. В частности, речь идет о зеленых зонах столицы, объекты культурного наследия и археологии.

Желающие также могут кратко описать свою романтическую историю, связанную с выбранной локацией. Как рассказали организаторы, после модерации место появится на карте в виде отметки-сердца, а историю опубликуют анонимно.

В мае, ко Дню Киева, команда проекта планирует обнародовать подборку самых романтичных историй и назвать самые атмосферные места столицы.

Отмечается, что авторы трех самых трогательных рассказов получат подарки – брендированный мерч. Для обратной связи участников просят оставить электронную почту.

Общественная инициатива рассказала, что карта является частью адвокационной кампании по сохранению парков, культурного наследия и археологии Киева, которую поддерживает Сеть активных граждан.

На карте на самом деле можно ставить метки не только в городе Киеве, а по всей Украине или в мире. Поэтому если у Вас есть желание, пишите и о них,

– добавила "Голка".

"Любовь не только вдохновляет, но и защищает. Становитесь защитниками города, который любите", – говорится в сообщении.

День святого Валентина в 2026 году