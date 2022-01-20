Держал в плену 2 суток и насиловал: в Киеве задержали похитителя 25-летней девушки

В Киеве задержан 62-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 25-летней девушки и ее незаконном удержании. О жутком случае стало известно 20 января.

Подозреваемый оказался жителем города Умань Черкасской области. Ему уже объявили о подозрении и вскоре должны избрать безальтернативную меру пресечения – заключение под стражу.

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Истязания длились два дня

Все началось с того, что 16 января злоумышленник обманом заманил девушку в свой дом. Дальше события развивались, как в фильме ужасов: в течение двух дней мужчина силой держал девушку в заложниках и насиловал. Потерпевшая пыталась ему сопротивляться, но все было бесполезно – мужчина избивал ее, душил и даже поджигал волосы.

62-летний мужчина издевался над пленницей в течение двух дней / Фото Киевской городской прокуратуры

Обитель зла

В конце концов, 18 января изверг таки отпустил девушку, после чего она сразу пошла в полицию. Оперативники быстро разыскали подозреваемого и провели в его доме обыск. Правоохранителям удалось найти много доказательств – это личные вещи потерпевшей, веревка и т.д.