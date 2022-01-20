Тримав у полоні 2 доби і ґвалтував: у Києві затримали викрадача 25-річної дівчини

У Києві затримали 62-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 25-річної дівчини та її незаконному утриманні. Про моторошний випадок стало відомо 20 січня.

Підозрюваний виявився мешканцем міста Умань, що на Черкащині. Йому вже оголосили про підозру і невдовзі мають обрати безальтернативний запобіжний захід – взяття під варту.

До теми На очах у меншого братика: на Київщині педофіл зґвалтував 8-річну дівчинку

Тортури тривали два дні

Усе почалося з того, що 16 січня зловмисник обманом заманив дівчину в свою оселю. Далі події розвивалися, як у фільмі жахів: впродовж двох днів чоловік силоміць тримав дівчину в заручниках і ґвалтував. Потерпіла намагалася йому чинити опір, але все було марно – чоловік бив її, душив і навіть підпалював волосся.



62-річний чоловік знущався з полонянки впродовж двох днів / Фото Київської міської прокуратури

Оселя зла

Зрештою 18 січня нелюд таки відпустив дівчину, після чого вона одразу пішла в поліцію. Оперативники швидко розшукали підозрюваного і провели в його помешканні обшук. Правоохоронцям вдалося знайти багато речових доказів – це особисті речі потерпілої, мотузка тощо.