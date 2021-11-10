На момент вчинення злочину зловмиснику було 23 роки. П'яний він прийшов до сусідської дівчинки та обманом змусив її піти до річки. Ґвалтівник заявив, що там дитину начебто чекає вітчим.
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Заманивши дівчинку у безлюдне місце, зловмисник зґвалтував її. Чоловік застосовував фізичну силу та погрожував втопити дитину.
Зловмисник власну вину не визнав. Він заявив, що у цей час був п'яним та спав вдома.
Водночас провину чоловіка довели на підставі зібраних доказів, а також результатів проведених судово-медичних експертиз.
Продавця дитячого порно засудили
- Прокуратура Дніпропетровщини повідомила, що у Дніпрі засудили чоловіка. Він упродовж 17 років ґвалтував малолітніх дітей, знімав це на відео та продавав записи у мережі.
- Свою злочинну діяльність зловмисник розпочав ще у 2002 році.
- Усі жертви були віком від 4 до 8 років. Постраждалі не могли чинити опір, бо перебували у безпорадному стані.
- Окрім того, до скоєння злочинів зловмисник залучив ще 5 людей.