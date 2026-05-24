За 20 дней до праздника: девушка потеряла свое свадебное платье в пламени ТЦ "Квадрат" в Киеве

Во время массированного обстрела Киева 24 мая одной из мишеней оккупантов стал торговый центр "Квадрат" – он полностью выгорел из-за последствий атаки. А вместе с ним сгорели и мечты и жизненные планы многих людей. Невеста отдала свой свадебный наряд на ушивку, однако забрать его уже не суждено.

Об этом Дарья Слесаренко рассказала в сети Threads. Пользовательницы стали предлагать девушке собственные платья, чтобы поддержать ее.

Как Дарья потеряла платье в ТЦ "Квадрат"?

Девушка поделилась крайне досадной ситуацией: ее свадебный наряд просто сгорел вместе со всем, что было в ТЦ "Квадрат". И произошло это всего-навсего за 20 дней до момента, который должен стать одним из самых счастливых в ее жизни.



Девушка потеряла свое свадебное платье из-за пожара в ТЦ "Квадрат" / Скриншот 24 Канала из сети

История Дарьи растрогала пользователей, ее цепочка за считанные часы набрала почти 20 тысяч лайков. Вместе с тем, девушки активизировались с поддержкой: многие писали с предложением собственного платья, чтобы как-то помочь ситуации.

Судя по комментариям, вы еще до свадьбы можете успеть открыть свадебный салон! Бывают тредсы, в которых я влюбляюсь в украинцев сильнее. Это один из них,

– написала одна из пользовательниц.

Где еще в Киеве фиксировали последствия атаки?

В течение ночи столица подверглась многочисленным атакам – последствия зафиксированы примерно на 40 локациях в разных частях города. Известно о по меньшей мере двух погибших и более 60 раненых.

Во время массированной комбинированной атаки в ночь на 24 мая впервые со времен Второй мировой было повреждено здание Министерства иностранных дел Украины. В ведомстве заявили, что удары российских войск были направлены по историческому центру Киева. В разных районах повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, вблизи станции метро Киевского метрополитена "Лукьяновская" в результате попадания сгорел рынок, также получил повреждения ресторан McDonald's.

В центре города, в частности на Крещатике, во многих зданиях выбило окна, также повреждено отделение Укрпочта на Майдане Независимости. Отдельно сообщается о разрушениях Национального музея "Чернобыль" в результате обстрелов.