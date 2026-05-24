Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Какие последствия атаки на столицу?

В результате российской атаки ТЦ "Квадрат", который расположен возле станции метро "Лукьяновская", уничтожен практически дотла.

По состоянию на утро там до сих пор продолжается пожар, в небо поднимаются столбы дыма.

К сожалению, также выгорел Лукьяновский рынок, расположенный неподалеку с торговым центром. Кроме того, взрывной волной в близлежащих жилых домах выбиты окна.

Спасатели показали вид с дрона на разрушенный ТЦ: смотрите видео

Повреждения получил McDonald's, расположенный у входа на станцию метро "Лукьяновская" – это здание уже неоднократно попадало под удар во время обстрелов.

Сама же станция метро "Лукьяновская" также будет временно закрыта для пассажирских перевозок из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля.

О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме в Киевской городской государственной администрации обещают сообщить дополнительно.

Напомним, во время массированного обстрела 24 мая российские войска применили 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БпЛА различных типов. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 604 цели, речь идет о 55 ракетах и 549 беспилотниках.

Кроме того, 19 вражеских ракет, вероятно, не достигли целей – пока информация уточняется.