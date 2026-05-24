Які наслідки атаки на столицю?

Внаслідок російської атаки ТЦ "Квадрат", який розташований біля станції метро "Лук'янівська", знищений практично вщент.

Станом на ранок там досі триває пожежа, в небо здіймаються стовпи диму.

На жаль, також вигорів Лук'янівський ринок, розташований неподалік із торговельним центром. Окрім того, вибуховою хвилею у прилеглих житлових будинках вибиті вікна.

Пошкоджень зазнав McDonald's, що розташований біля входу на станцію метро "Лук'янівська" – ця будівля вже неодноразово потрапляла під удар під час обстрілів.

Сама ж станція метро "Лук'янівська" також буде тимчасово зачинена для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюля.

Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі у Київській міській державній адміністрації обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу 24 травня російські війська застосували 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 604 цілі, йдеться про 55 ракет та 549 безпілотників.

Крім того, 19 ворожих ракет, ймовірно, не досягли цілей – наразі інформація уточнюється.