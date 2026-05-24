Про це пише Київська міська державна адміністрація.

Дивіться також Карта повітряних тривог в Україні онлайн: де є небезпека обстрілу зараз

Як працює метро у Києві після російського обстрілу?

У КМДА зазначили, що станція метро "Лук'янівська" буде тимчасово зачинена для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюля.

Унаслідок масованого обстрілу столиці також тимчасово буде зачинено вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції "Хрещатик".

Google Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google Додати

Одразу після відбою повітряної тривоги працівники метро розпочнуть роботу з ліквідації наслідків та забезпечення готовності до роботи ескалаторів і пасажирської автоматики, – йдеться у повідомленні.

Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі у Київській міській державній адміністрації пообіцяли повідомити додатково.

Які наслідки на станції метро "Лук'янівська"?

У київських телеграм-каналах ділилися наслідками російської атаки на станції метро "Лук'янівська". Повідомлялося, що вибухова хвиля вибила двері та конструкції ескалатора.

Наслідки атаки на станції метро Лук'янівська 24 травня
Наслідки російської атаки на станції метро "Лук'янівська" 24 травня / Фото з соцмереж

На шаленій швидкості вони влетіли у вестибюль, уламками поранено чоловіка.

Що відбувалося на станції метро "Лук'янівська" на тлі атаки: дивіться відео

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованої комбінованої атаки вночі 24 травня постраждала щонайменше 21 людина. Також відомо про 1 загиблу особу. Число жертв та поранених упродовж дня може зрости, бо рятувальні роботи наразі тривають.