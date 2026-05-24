Про це пише Київська міська державна адміністрація.

Дивіться також Карта повітряних тривог в Україні онлайн: де є небезпека обстрілу зараз

Як працює метро у Києві після російського обстрілу?

У КМДА зазначили, що станція метро "Лук'янівська" буде тимчасово зачинена для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюля.

Унаслідок масованого обстрілу столиці також тимчасово буде зачинено вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції "Хрещатик".

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Одразу після відбою повітряної тривоги працівники метро розпочнуть роботу з ліквідації наслідків та забезпечення готовності до роботи ескалаторів і пасажирської автоматики, – йдеться у повідомленні.

Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі у Київській міській державній адміністрації пообіцяли повідомити додатково.

Які наслідки на станції метро "Лук'янівська"?

У київських телеграм-каналах ділилися наслідками російської атаки на станції метро "Лук'янівська". Повідомлялося, що вибухова хвиля вибила двері та конструкції ескалатора.



Наслідки російської атаки на станції метро "Лук'янівська" 24 травня / Фото з соцмереж

На шаленій швидкості вони влетіли у вестибюль, уламками поранено чоловіка.

Що відбувалося на станції метро "Лук'янівська" на тлі атаки: дивіться відео

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованої комбінованої атаки вночі 24 травня постраждала щонайменше 21 людина. Також відомо про 1 загиблу особу. Число жертв та поранених упродовж дня може зрости, бо рятувальні роботи наразі тривають.