Дым от масштабного пожара накрывает столицу: к киевлянам обратились с важной просьбой

Днем 22 марта в Киевской области произошел сильный пожар. Дым видно из разных районов столицы. Жителей Киева предупредили о возможном задымлении.

Об этом сообщили в КГГА.

О чем предупредили киевлян?

Местные власти Киева сообщили о пожаре в области. Из-за этого в Деснянском, Днепровском, Оболонском и Подольском районах может быть задымление.

Жителей этих районов призывают закрыть окна и ограничить пребывание на улице. В КГГА добавили, что стоит это сделать пока состояние воздуха не улучшится.