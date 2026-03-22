22 марта, 16:44
Дым от масштабного пожара накрывает столицу: к киевлянам обратились с важной просьбой
Днем 22 марта в Киевской области произошел сильный пожар. Дым видно из разных районов столицы. Жителей Киева предупредили о возможном задымлении.
Об этом сообщили в КГГА.
О чем предупредили киевлян?
Местные власти Киева сообщили о пожаре в области. Из-за этого в Деснянском, Днепровском, Оболонском и Подольском районах может быть задымление.
Жителей этих районов призывают закрыть окна и ограничить пребывание на улице. В КГГА добавили, что стоит это сделать пока состояние воздуха не улучшится.