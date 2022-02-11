В КГГА рассказали, есть ли предпосылки для локдауна в Киеве

Первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник рассказал, что у города нет причин усиливать карантин. Заболеваемость и госпитализация под контролем.

Такое заявление Поворозник сделал на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Он отметил, что хотя уровень новых случаев инфицирования и высокий, но дополнительные ограничения не нужны.

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Какая ситуация в больницах

По словам Поворозника, ситуация остается стабильной благодаря вакцинации. Он рассказал, что заполненность кроватей в медучреждениях для пациентов с COVID-19 составляет 34%.

Заместитель председателя КГГА сказал, что в больницах Киева в настоящее время находятся 1 832 пациента. Среди них – 97 детей с подтвержденным коронавирусом и 109 пациентов с подозрением на заболевание.

Сколько тяжелобольных

В тяжелом состоянии находятся 1 119 пациентов. Поворозник отметил, что на кроватях интенсивной реанимации – 231 пациент, к аппарату искусственной вентиляции легких подключили 23 человека.

Кроме этого, 132 больных находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В целом кислородная поддержка необходима 1 473 больным.

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