"Горжусь, что русская": киевская учительница заявила, что фразу вырвали из контекста

Бывшая учительница немецкого языка киевского лицея № 303 Лариса Бондарь в 2021 году попала в языковой скандал. Она рассказала, что ее фразу "горжусь, что не украинка, а русская", вырвали из контекста.

Бондарь считает, что ее оговорили. Она отметила, что были такие родители и дети, которые встали на ее защиту.

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Учительница сменила позицию

Сразу после инцидента учительница сказала журналистам, что не сдержала эмоций и сожалеет о сказанном. Теперь она отметила, что ее не так поняли.

Обманули! Оговорили в том, что я придерживалась таких взглядов,

– сказала Бондарь.

Позиция защитников языка

В лицее учительнице объявили выговор. Потом она решила уволиться. В отчете Уполномоченного по защите государственного языка сообщили, что зафиксировали нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в образовательном процессе.

"В частности, говорится об отказе учительницы немецкого языка лицея 303 применить государственный язык во время образовательного процесса и реакцию на соответствующее замечание ученика", – отметили в офисе Уполномоченного по защите государственного языка.

Детали языкового скандала в столичном лицее №303