Бондарь считает, что ее оговорили. Она отметила, что были такие родители и дети, которые встали на ее защиту.
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Учительница сменила позицию
Сразу после инцидента учительница сказала журналистам, что не сдержала эмоций и сожалеет о сказанном. Теперь она отметила, что ее не так поняли.
Обманули! Оговорили в том, что я придерживалась таких взглядов,
– сказала Бондарь.
Позиция защитников языка
В лицее учительнице объявили выговор. Потом она решила уволиться. В отчете Уполномоченного по защите государственного языка сообщили, что зафиксировали нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в образовательном процессе.
"В частности, говорится об отказе учительницы немецкого языка лицея 303 применить государственный язык во время образовательного процесса и реакцию на соответствующее замечание ученика", – отметили в офисе Уполномоченного по защите государственного языка.
Детали языкового скандала в столичном лицее №303
- Как сообщили в офисе Уполномоченного по защите государственного языка, учительница Лариса Бондарь в 2021 году проводила урок на русском языке. Один из учеников сделал ей замечание.
- Из-за недовольства ребенка она заявила: "Горжусь тем, что я не украинка, а русская". Потом учительница добавила, что 70 лет все говорили по-русски и ничего.
- В лицее №303 сообщили, что случай является досадным и единственным для них.