Бондар вважає, що її обмовили. Вона зазначила, що були такі батьки й діти, які стали на її захист.

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Вчителька змінила позицію

Одразу після інциденту вчителька сказала журналістам, що не стримала емоцій та шкодує про сказане. Тепер вона зазначила, що її не так зрозуміли.

Обдурили! Обмовили в тому, що я дотримувалася таких поглядів,

– сказала Бондар.

Позиція захисників мови

У ліцей вчительці оголосили догану. Потім вона вирішила звільнитися. У звіті Уповноваженого із захисту державної мови повідомили, що зафіксували порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної в освітньому процесі.

"Зокрема, мовиться про відмову вчительки німецької мови ліцею 303 застосувати державну мову під час освітнього процесу та реакцію на відповідне зауваження учня", – зазначили в офісі Уповноваженого із захисту державної мови.

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