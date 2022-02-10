"Пишаюсь, що русская": київська вчителька заявила, що її фразу вирвали з контексту
Джерело:"Сьогодні. Київ"
Колишня вчителька німецької мови київського ліцею № 303 Лариса Бондар у 2021 році потрапила у мовний скандал. Вона розповіла, що її фразу "пишаюсь, що не українка, а русская", вирвали з контексту.
Бондар вважає, що її обмовили. Вона зазначила, що були такі батьки й діти, які стали на її захист.
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Вчителька змінила позицію
Одразу після інциденту вчителька сказала журналістам, що не стримала емоцій та шкодує про сказане. Тепер вона зазначила, що її не так зрозуміли.
Обдурили! Обмовили в тому, що я дотримувалася таких поглядів,
– сказала Бондар.
Позиція захисників мови
У ліцей вчительці оголосили догану. Потім вона вирішила звільнитися. У звіті Уповноваженого із захисту державної мови повідомили, що зафіксували порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної в освітньому процесі.
"Зокрема, мовиться про відмову вчительки німецької мови ліцею 303 застосувати державну мову під час освітнього процесу та реакцію на відповідне зауваження учня", – зазначили в офісі Уповноваженого із захисту державної мови.
Деталі мовного скандалу в столичному ліцеї №303
- Як повідомили в офісі Уповноваженого із захисту державної мови, вчителька Лариса Бондар у 2021 році проводила урок російською. Один з учнів зробив їй зауваження.
- Через невдоволення дитини вона заявила: "Пишаюся тим, що я не українка, а русская". Потім вчителька додала, що 70 років усі говорили російською і нічого.
- У ліцеї №303 повідомили, що випадок є прикрим і єдиним для них.