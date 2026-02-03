В части столицы – экстренные отключения: как будут выключать свет в Киеве и Киевской области 3 февраля

Во вторник, 3 февраля, в Киевской области действуют почасовые отключения света, в Киеве – временные. Энергетики смогли стабилизировать энергосистему после масштабной аварии.

Подробнее о том, когда будут выключать свет в области, и что известно, пишет ДТЭК.

Смотрите также В ДТЭК объяснили, почему украинцы имеют меньше отключений ночью

Как будут выключать свет в Киеве 3 февраля?

По данным ДТЭК, Днепровский и Дарницкий районы столицы частично в экстренных отключениях. На правом берегу продолжают действовать графики.

Какие графики будут действовать в Киевской области 3 февраля?

В ДТЭК опубликовали графики почасовых отключений для Киевской области. Там отмечали, что в целом в сутки может быть 2 – 3 отключения.



Отключение света в Киевской области 3 февраля / Фото ДТЭК



Отключение света в Киевской области 3 февраля / Фото ДТЭК

Напомним, что в Киеве не действуют почасовые графики. Для столицы ввели только временные из-за сложной ситуации в энергосистеме.

В случае изменений энергетики будут оперативно информировать пользователей в телеграм-канале.

Как узнать, когда у вас выключат свет?

Узнать график отключений в Киеве можно на сайте ДТЭК. Вам нужно лишь указать свой адрес в соответствующем окошке.

Актуальную информацию также можно найти в чат-боте Viber і Telegram.

Стоит отметить, что потребители электроэнергии разделены на 6 очередей. Если ограничения применяют до трех очередей, то почасовые отключения охватывают примерно половину потребителей в каждом регионе.

Если применяют более трех очередей графиков – ограничения одновременно распространяются на большую часть населения.

А если меньше чем 3, соответственно, и света больше.

В ДТЭК также призывают киевлян не включать сразу все приборы, особенно мощные после того, как дома появляется свет.

Резкая нагрузка на сети может вызвать аварии. Когда свет выключается, приборы нужно извлечь из розеток. Это не очень интересное занятие, но нужное. Мы живем в трудные времена – нужно адаптироваться, – отметили в компании.