Хранил тело в холодильнике: следователи задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщин

В одной из квартир в Подольском районе Киева 27 августа нашли расчлененное тело 40-летней женщины. Подозреваемым в убийстве стал ее 35-летний муж. Его нашли в Черкассах и задержали.

Задержанному мужчине объявили подозрение в убийстве собственной жены. Прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

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После убийства мужчина специально купил морозильную камеру

Следствие установило, что супруги поссорились. Во время конфликта мужчина схватил нож и нанес жене 15 ударов. Чтобы скрыть следы преступления, он решил расчленить тело. Для того, чтобы спрятать его, подозреваемый купил морозильную камеру.

После этого мужчина еще неделю жил в квартире, где был труп его жены, однако затем решил сбежать из города. Нашли его в доме покойной жены в Черкассах, откуда та была родом.

После побега подозреваемого из Киева его родственник нашел тело женщины в квартире и вызвал полицию.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве собственной жены: смотрите видео

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25 августа 2021 года в Харькове 18-летний юноша убил свою тещу в кафе. Полиции, которую он сам вызвал, сообщил, что нашел ее мертвой, потому что, вроде бы, на кафе напали.

Утром 27 августа во Львове 2 мужчин расстреляли таксиста. Тот, несмотря на ранения, успел позвать на помощь, однако вскоре скончался.

В тот же день в Донецкой области полиция задержала 2 подростков в возрасте 16 и 18 лет, которых подозревают в жестоком двойном убийстве.

За умышленное убийство 35-летнему мужчине грозит до 15 лет заключения. Также дополнительным обстоятельством, отягчающим преступление, является домашнее насилие со стороны подозреваемого.