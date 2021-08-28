Зберігав тіло в холодильнику: слідчі затримали підозрюваного у вбивстві та розчленуванні жінки

В одній із квартир у Подільському районі Києва 27 серпня знайшли розчленоване тіло 40-річної жінки. Підозрюваним у вбивстві став її 35-річний чоловік. Його знайшли у Черкасах і затримали.

Затриманому чоловіку оголосили підозру у вбивстві власної дружини. Прокуратура готує клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Після вбивства чоловік спеціально купив морозильну камеру

Слідство встановило, що подружжя посварилося. Під час конфлікту чоловік вхопив ніж і наніс дружині 15 ударів. Щоб приховати сліди злочину він вирішив розчленувати тіло. Для того, щоб сховати його підозрюваний купив морозильну камеру.

Опісля цього чоловік ще тиждень мешкав у квартирі, де був труп його дружини, однак потім вирішив утекти з міста. Знайшли його в будинку покійної дружини в Черкасах, звідки та була родом.

Після втечі підозрюваного з Києва, його родич знайшов тіло жінки у квартирі та викликав поліцію.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві власної дружини: дивіться відео

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25 серпня 2021 року в Харкові 18-річний юнак вбив свою тещу в кафе. Поліції, яку він сам викликав, повідомив, що знайшов її мертвою, бо ймовірно на кафе напали.

Уранці 27 серпня у Львові 2 чоловіків розстріляли таксиста. Той попри поранення встиг покликати на допомогу, однак невдовзі помер.

Того ж дня на Донеччині поліція затримала 2 підлітків віком 16 та 18 років, яких підозрюють у жорстокому подвійному вбивстві.

За умисне вбивство 35-річному чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення. Також додатковою обставиною, яка обтяжує злочин є домашнє насилля зі сторони підозрюваного.