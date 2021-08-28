Зберігав тіло в холодильнику: слідчі затримали підозрюваного у вбивстві та розчленуванні жінки
Джерело:Київська міська прокуратура
В одній із квартир у Подільському районі Києва 27 серпня знайшли розчленоване тіло 40-річної жінки. Підозрюваним у вбивстві став її 35-річний чоловік. Його знайшли у Черкасах і затримали.
Затриманому чоловіку оголосили підозру у вбивстві власної дружини. Прокуратура готує клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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Після вбивства чоловік спеціально купив морозильну камеру
Слідство встановило, що подружжя посварилося. Під час конфлікту чоловік вхопив ніж і наніс дружині 15 ударів. Щоб приховати сліди злочину він вирішив розчленувати тіло. Для того, щоб сховати його підозрюваний купив морозильну камеру.
Опісля цього чоловік ще тиждень мешкав у квартирі, де був труп його дружини, однак потім вирішив утекти з міста. Знайшли його в будинку покійної дружини в Черкасах, звідки та була родом.
Після втечі підозрюваного з Києва, його родич знайшов тіло жінки у квартирі та викликав поліцію.
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві власної дружини: дивіться відео
Зверніть увагу! За умисне вбивство 35-річному чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення. Також додатковою обставиною, яка обтяжує злочин є домашнє насилля зі сторони підозрюваного.
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