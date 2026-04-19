Киев Криминал Это – стыд для всей системы, – Клименко жестко прокомментировал действия двух полицейских
19 апреля, 14:18
Обновлено - 14:54, 19 апреля

Дария Черныш
Основні тези
  • Двое полицейских якобы сбежали с места теракта в Киеве 18 апреля, не защитив пострадавших, за что их отстранили от службы.
  • Министр внутренних дел Игорь Клименко назвал их поведение позорным и сообщил о кадровых решениях в отношении их руководителей.

В МВД раскритиковали бегство полицейского и полицейского с места теракта в Киеве 18 апреля. Сейчас их отстранили от службы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Смотрите также Теракт в Киеве: полицейских, которые сбежали во время стрельбы, отстранили от обязанностей

Как реагируют на действия правоохранителей?

Прибывшие на место стрельбы полицейский и полицейский, сбежали оттуда, не защитив пострадавших и потенциальных жертв от нападающего. Игорь Клименко заявил, что они отстранены от службы и продолжается расследование.

Позорное, недостойное поведение. Это – стыд для всей системы,
– подчеркнул Клименко.

Кроме того, добавил министр, кадровые решения ждут и их руководителей.

Клименко отметил, что не корректно обобщать работу всей полиции только по действиям двух правоохранителей, а отдельные ситуации не отражают систему в целом.

В частности, профессионализм и оперативность во время спецоперации 18 апреля показало спецподразделение КОРД, криминальные аналитики и другие силы, добавил глава МВД.

Что известно о бегстве двух полицейских?

  • На следующий день после теракта, 19 апреля, сеть распространяли видео, где двое полицейских скрылись, услышав выстрелы. На месте стрельбы в разгар опасности они покинули несколько человек, в том числе ребенка.

  • Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил о начале служебного расследования после поручения главы МВД Игоря Клименко. Расследованием занимается Государственное бюро расследований под руководством прокурора Киева. О результатах проверки сообщат позже.

  • Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что возбуждено уголовное дело из-за служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям.