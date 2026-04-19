Это – стыд для всей системы, – Клименко жестко прокомментировал действия двух полицейских
В МВД раскритиковали бегство полицейского и полицейского с места теракта в Киеве 18 апреля. Сейчас их отстранили от службы.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Как реагируют на действия правоохранителей?
Прибывшие на место стрельбы полицейский и полицейский, сбежали оттуда, не защитив пострадавших и потенциальных жертв от нападающего. Игорь Клименко заявил, что они отстранены от службы и продолжается расследование.
Позорное, недостойное поведение. Это – стыд для всей системы,
– подчеркнул Клименко.
Кроме того, добавил министр, кадровые решения ждут и их руководителей.
Клименко отметил, что не корректно обобщать работу всей полиции только по действиям двух правоохранителей, а отдельные ситуации не отражают систему в целом.
В частности, профессионализм и оперативность во время спецоперации 18 апреля показало спецподразделение КОРД, криминальные аналитики и другие силы, добавил глава МВД.
Что известно о бегстве двух полицейских?
На следующий день после теракта, 19 апреля, сеть распространяли видео, где двое полицейских скрылись, услышав выстрелы. На месте стрельбы в разгар опасности они покинули несколько человек, в том числе ребенка.
Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил о начале служебного расследования после поручения главы МВД Игоря Клименко. Расследованием занимается Государственное бюро расследований под руководством прокурора Киева. О результатах проверки сообщат позже.
Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что возбуждено уголовное дело из-за служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям.