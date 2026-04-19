Это – стыд для всей системы, – Клименко жестко прокомментировал действия двух полицейских

В МВД раскритиковали бегство полицейского и полицейского с места теракта в Киеве 18 апреля. Сейчас их отстранили от службы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Смотрите также Теракт в Киеве: полицейских, которые сбежали во время стрельбы, отстранили от обязанностей

Как реагируют на действия правоохранителей?

Прибывшие на место стрельбы полицейский и полицейский, сбежали оттуда, не защитив пострадавших и потенциальных жертв от нападающего. Игорь Клименко заявил, что они отстранены от службы и продолжается расследование.

Позорное, недостойное поведение. Это – стыд для всей системы,

– подчеркнул Клименко.

Кроме того, добавил министр, кадровые решения ждут и их руководителей.

Клименко отметил, что не корректно обобщать работу всей полиции только по действиям двух правоохранителей, а отдельные ситуации не отражают систему в целом.

В частности, профессионализм и оперативность во время спецоперации 18 апреля показало спецподразделение КОРД, криминальные аналитики и другие силы, добавил глава МВД.

Что известно о бегстве двух полицейских?