КГГА обратилась в полицию из-за сообщения о "новых правилах проезда" по мосту Патона
- Киевская городская государственная администрация обратилась в полицию из-за поста Максима Бахматова о "новых правилах проезда" по мосту Патона, который был стилизован под официальные материалы.
- КГГА просит полицию дать правовую оценку действиям Бахматова по статье 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Киевская городская государственная администрация подала заявление в полицию относительно возможного административного правонарушения со стороны главы Деснянской РГА Максима Бахматова.
Об этом сообщил столичный телеканал Киев24.
Как отреагировали в КГГА?
Причиной обращения в правоохранительные органы стало сообщение Максима Бахматова в фейсбуке от 27 февраля: тогда чиновник опубликовал якобы "новые правила проезда" по мосту Патона.
В ответ в КГГА заявили, что эта информация не соответствует действительности.
В ведомстве также отметили, что оформление публикации было стилизовано под официальные городские материалы с использованием элементов символики, что могло ввести киевлян в заблуждение. Сообщение быстро распространилось в социальных сетях и мессенджерах.
В обращении к Национальной полиции КГГА просит дать правовую оценку действиям чиновника по статье 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и, при наличии оснований, принять предусмотренные законом меры.
Что на самом деле происходит с мостом Патона?
Сейчас мост имени Е. О. Патона через реку Днепр работает с ранее установленными ограничениями. На сегодня там запрещено движение грузового транспорта, а крайние полосы проезжей части перекрыты специальными наливными барьерами.
В то же время в КГГА отметили, что специалисты КП "Киевавтодормост" круглосуточно контролируют техническое состояние опорных конструкций моста и проводят необходимые работы для его надлежащего содержания.
Напомним, в 2018 году Киевский городской совет определил "Киевавтодор" заказчиком работ по восстановлению моста, впрочем тендеры на проектирование отменялись трижды – в 2020 и 2021 годах.