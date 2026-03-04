КГГА обратилась в полицию из-за сообщения о "новых правилах проезда" по мосту Патона

Киевская городская государственная администрация подала заявление в полицию относительно возможного административного правонарушения со стороны главы Деснянской РГА Максима Бахматова.

Об этом сообщил столичный телеканал Киев24.

Как отреагировали в КГГА?

Причиной обращения в правоохранительные органы стало сообщение Максима Бахматова в фейсбуке от 27 февраля: тогда чиновник опубликовал якобы "новые правила проезда" по мосту Патона.

В ответ в КГГА заявили, что эта информация не соответствует действительности.

В ведомстве также отметили, что оформление публикации было стилизовано под официальные городские материалы с использованием элементов символики, что могло ввести киевлян в заблуждение. Сообщение быстро распространилось в социальных сетях и мессенджерах.

Сообщение Максима Бахматова / Скриншот со страницы в фейсбуке

В обращении к Национальной полиции КГГА просит дать правовую оценку действиям чиновника по статье 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и, при наличии оснований, принять предусмотренные законом меры.

Что на самом деле происходит с мостом Патона?