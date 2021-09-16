В КГГА рассказали, как Киев может избежать локдауна

Тенденция распространения COVID-19 в Киеве свидетельствует о том, что власти придется принимать более серьезные меры. Однако пока предпосылок для жестких ограничений нет.

О том, что власти столицы, вероятно, придется вводить локдаун, заявил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба во время онлайн-встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации, Украинского совета бизнеса и Ассоциации ритейлеров Украины.

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По словам чиновника, единственное, что может помочь городу избежать жесткого карантина – массовая вакцинация.

Город готовится к разным сценариям

Как подчеркнул Кулеба, пережить всплеск заболеваемости без ограничений доступа к транспорту и значительных потерь предпринимателей можно благодаря мерам безопасности и иммунизации как можно большего количества людей.

По словам заместителя Кличко, местные власти полагаются на ответственность бизнеса в вопросе соблюдения карантина.

При этом в КГГА уже готовятся к вероятному локдауну и обрабатывают заявки на проезд работников предприятий. Сейчас профильные департаменты городской администрации уже получили более 8 тысяч заявок. Подать их можно по ссылке.

Кулеба также отметил, что с 20 сентября, согласно новым правилам Кабмина, приоритет на работу в нормальном формате будут иметь коллективы с высоким уровнем прививок.

Что надо знать о новых правилах карантина в Украине

Правительство введет "желтые" и "зеленые" сертификаты. Первые получат те, кто получил только первую дозу прививки против COVID-19.

Ограничения желтой зоны потеряют свою силу, если 80% участников массовых мероприятий, образовательных учреждений, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортсменов и бассейнов будут с "зеленым" сертификатом COVID.

В случае введения красной зоны, учебные заведения будут работать, если 100% работников будут иметь "зеленый" сертификат. При наличии сертификатов о вакцинации, можно будет не отбывать самоизоляцию при пересечении границы.