КГГА сообщила о воздушной угрозе Киева

Власти Киева сообщили жителям столицы о воздушной угрозе над городом. Население призвали эвакуироваться в места укрытия гражданской защиты в случае включения сирен.

Сейчас в Киеве слышны громкие взрывы снарядов. Местные жители сообщили, что в некоторых районах города включены сирены.

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Внимание! Зафиксирована воздушная угроза! В случае включения сирен просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты,

– заявили в Киевской городской государственной администрации.

С картой расположения укрытий можно ознакомиться здесь.

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