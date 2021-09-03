Киев 3 сентября "сковали" пробки: где затруднено движение

3 сентября 2021 , 11:11
Читати новину українською

Источник:

Google Maps

В пятницу 3 сентября сильные заторы во всех районах Киева. Труднее всего проехать по проспекту Победы, Дарницкому мосту, Харьковскому шоссе и Объездной дороге.

В большинстве случаев пробки образовались из-за скопления автомобилей. Однако на некоторых дорогах продолжается ремонт. Это, например, – Большая Объездная дорога. Движение усложнилось утром 3 сентября.

Интересно 6 километров в час: ужасный киевский пробка сняли с беспилотника

Самые сильные пробки

Наиболее медленное движение наблюдают на таких улицах:

  • проспект Победы;
  • проспект Бажана;
  • Большая Объездная дорога;
  • Кольцевая дорога;
  • Харьковское шоссе;
  • проспект Соборности;
  • проспект Романа Шухевича;
  • улица Вадима Гетьмана;
  • улица Марка Вовчко.

На проспекте Победы и Объездной дороге проводят ремонт. Кроме этого, на проспекте еще произошло ДТП.


Очень медленное движение на проспекте Победы / Скриншот Google Maps

Достаточно сложное движение

В красную зону попали проспекты Броварской и Валерия Лобановского.

Затруднено движение на улицах: Сечевых Стрельцов, Жилянской, Глыбочицкой, Короленковской, Богатырской, Кирилловской, Елены Телиги, Михаила Грушевского, Набережном шоссе. Трудно ехать также по Гаванском мосту.


Сильные заторы возникли из-за ДТП и ремонта дорог / Скриншот Google Maps

Улицу Короленковскую перекрыли из-за ремонтных работ. На Набережном шоссе произошла авария.

Автор: Марта Кушка