Киев 3 сентября "сковали" пробки: где затруднено движение
Источник:Google Maps
В пятницу 3 сентября сильные заторы во всех районах Киева. Труднее всего проехать по проспекту Победы, Дарницкому мосту, Харьковскому шоссе и Объездной дороге.
В большинстве случаев пробки образовались из-за скопления автомобилей. Однако на некоторых дорогах продолжается ремонт. Это, например, – Большая Объездная дорога. Движение усложнилось утром 3 сентября.
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Самые сильные пробки
Наиболее медленное движение наблюдают на таких улицах:
- проспект Победы;
- проспект Бажана;
- Большая Объездная дорога;
- Кольцевая дорога;
- Харьковское шоссе;
- проспект Соборности;
- проспект Романа Шухевича;
- улица Вадима Гетьмана;
- улица Марка Вовчко.
На проспекте Победы и Объездной дороге проводят ремонт. Кроме этого, на проспекте еще произошло ДТП.
Очень медленное движение на проспекте Победы / Скриншот Google Maps
Достаточно сложное движение
В красную зону попали проспекты Броварской и Валерия Лобановского.
Затруднено движение на улицах: Сечевых Стрельцов, Жилянской, Глыбочицкой, Короленковской, Богатырской, Кирилловской, Елены Телиги, Михаила Грушевского, Набережном шоссе. Трудно ехать также по Гаванском мосту.
Сильные заторы возникли из-за ДТП и ремонта дорог / Скриншот Google Maps
Улицу Короленковскую перекрыли из-за ремонтных работ. На Набережном шоссе произошла авария.