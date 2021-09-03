Киев 3 сентября "сковали" пробки: где затруднено движение

В пятницу 3 сентября сильные заторы во всех районах Киева. Труднее всего проехать по проспекту Победы, Дарницкому мосту, Харьковскому шоссе и Объездной дороге.

В большинстве случаев пробки образовались из-за скопления автомобилей. Однако на некоторых дорогах продолжается ремонт. Это, например, – Большая Объездная дорога. Движение усложнилось утром 3 сентября.

Интересно 6 километров в час: ужасный киевский пробка сняли с беспилотника

Самые сильные пробки

Наиболее медленное движение наблюдают на таких улицах:

проспект Победы;

проспект Бажана;

Большая Объездная дорога;

Кольцевая дорога;

Харьковское шоссе;

проспект Соборности;

проспект Романа Шухевича;

улица Вадима Гетьмана;

улица Марка Вовчко.

На проспекте Победы и Объездной дороге проводят ремонт. Кроме этого, на проспекте еще произошло ДТП.



Очень медленное движение на проспекте Победы / Скриншот Google Maps

Достаточно сложное движение

В красную зону попали проспекты Броварской и Валерия Лобановского.

Затруднено движение на улицах: Сечевых Стрельцов, Жилянской, Глыбочицкой, Короленковской, Богатырской, Кирилловской, Елены Телиги, Михаила Грушевского, Набережном шоссе. Трудно ехать также по Гаванском мосту.



Сильные заторы возникли из-за ДТП и ремонта дорог / Скриншот Google Maps

Улицу Короленковскую перекрыли из-за ремонтных работ. На Набережном шоссе произошла авария.