Дождь затопил метро, а шквалы повалили деревья и вызвали пыльную бурю: кадры непогоды из Киева
Вечером 29 июня в Киеве бушевала непогода. Сильный ветер поднимал пыль в воздух, срывал крыши с зданий и повалил несколько деревьев. Впоследствии он сменился ливнем.
Кроме того, в некоторых районах отмечаются проблемы с электроснабжением. В сети появились кадры непогоды и последствий, которые она причинила столице, сообщает "24 Канал".
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Что известно о непогоде и ее последствиях?
Местные Telegram-каналы сообщили, что непогода в Киеве началась с усиления ветра. Впоследствии небо затянули густые облака, началась гроза и дождь. Местами в столице наблюдалась пыльная буря.
Сильный ветер в столице: смотрите видео
Пыльная буря после начала непогоды: смотрите видео
Порывы ветра были настолько сильными, что местами валили деревья, фонари, билборды и срывали крыши с зданий. В результате этого пострадали несколько автомобилей, судя по фото очевидцев.
Цветы возле заведения повалил ветер: смотрите видео
Последствия ливня и ветра в Киеве / Фото из местных пабликов
В КГГА напомнили , что во время грозы не стоит находиться вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт в целях безопасности.
Дождь обрушился на столицу: смотрите видео 24 Канала
Из-за непогоды в отдельных районах столицы, по словам местных жителей, пропало электроснабжение. О перебоях со светом сообщают как на правом, так и на левом берегу.
Молния и затянутое облаками небо: смотрите видео
Кроме того, из-за сильного ливня подтопило отдельные улицы, а дождь затекал прямо в вагон метро.
Автомобили и общественный транспорт "плывут" после дождя: смотрите видео
Стихия добралась до киевского метро: смотрите видео
О чем предупреждали синоптики?
Укргидрометцентр предупредили жителей Киевской области и Киева о грозах и шквалах со скоростью 15–20 метров в секунду. До конца суток 29 июня в регионе был объявлен I уровень опасности (желтый).
Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– добавили синоптики.
Напомним, днем подобная непогода бушевала во Львове. В результате сильного ветра и дождя зафиксировано не менее 30 поваленных деревьев. Также пострадала 6-летняя девочка – в нее ударила молния.