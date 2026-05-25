Атаковали жилые дома: во время ночного обстрела Киева повреждено 300 объектов, – Зеленский

В ночь на 24 мая российские войска совершили самую масштабную атаку на столицу за время войны. Оккупанты разбили 300 объектов в Киеве, в том числе 150 частных и многоэтажных домов.

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский.

Смотрите также Россия пыталась перегрузить украинскую ПВО: в ISW объяснили особенность атаки 24 мая

Последствия атаки на Киев

По состоянию на утро 25 мая в Шевченковском и Подольском районах столицы до сих пор продолжается устранение последствий атаки в ночь на 24 мая. На местах работает около 100 спасателей ГСЧС.

По словам главы государства, во время атаки на Киев российские войска повредили около 300 объектов – впрочем подавляющее большинство – это жилые здания. В течение 24 мая поступили сообщения о различных степенях разрушений почти в 150 частных и многоквартирных домах.

По состоянию на сейчас известно о 87 раненых в столице, среди них трое детей. В больницах госпитализирован 21 человек, остальные получают помощь амбулаторно. Благодарен медикам, которые лечат и поддерживают наших людей. Спасибо всем, кто работает над восстановительными работами, всем службам,

– добавил президент.

Напомним, во время массированной атаки на Украину в ночь на 24 мая оккупанты выпустили 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БПЛА различных типов. В то же время силы ПВО сбили 604 цели, в частности 55 ракет и 549 беспилотников.

Какие еще области оказались под ударом России 24 мая?

В ночь на 24 мая оккупационные силы выпустили "Кинжалы" в направлении Хмельницкой области, а именно Староконстантинова. Местные слышали несколько взрывов.

В Черкасскую область двигались ударные дроны и ракеты. В регионе работать силы противовоздушной обороны.

Кроме того, взрывы гремели и в Кропивницком. Там угроза атаки дронов и ракет сохранялась всю ночь. По данным местных властей, беспилотники ударили по Великовисковской общине – там вспыхнул пожар в одном из жилых домов. В общем повреждения зафиксировали в 16 домах.