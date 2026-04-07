Людей призвали закрывать окна: Киев в ближайшие часы накроет непогода
- В столице объявлен желтый уровень опасности.
- КГГА призывает людей закрывать окна, убирать с балконов предметы, и избегать пребывания возле рекламных щитов, линий электропередачи и больших деревьев.
Во вторник, 7 апреля, киевлян ждет ухудшение погоды в городе. Столицу накроют сильные порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.
Об опасных метеорологических явлениях на территории столицы и Киевской области предупредили в Укргидрометцентре.
Что известно об ухудшении погоды в Киеве?
Около 11 утра синоптики сообщили о возможных сильных порывах ветра в ближайшие часы с сохранением до конца суток. Ветер может разгуляться до 15 – 20 метров в секунду.
Так, объявлен желтый уровень опасности. В Укргидрометцентре добавили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
В Киеве ожидаются сильные порывы ветра / Изображение Укргидрометцентра
На изменения погоды отреагировали и в КГГА. Там призывают людей быть осмотрительными во время порывов ветра, частности:
- плотно закрывать окна;
- убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
К тому же, об ухудшении погоды ночью и днем 7 апреля по всей Украине писали заранее.
Напомним, что накануне, 6 апреля, столицу накрыл вечерний град, из-за чего на дорогах города была плохая видимость.
Будет ли снег в апреле в Украине?
До середины апреля на всей территории страны будут преобладать дожди, снегопады же маловероятны. Только в Карпатах возможен мокрый снег из-за теплой воздушной массы.
Зато с 9 – 10 апреля ожидается похолодание: ночью прогнозируют заморозки, а дневная температура снизится до 1 – 8 градусов, хотя на юге будет теплее.