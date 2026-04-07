Людей призвали закрывать окна: Киев в ближайшие часы накроет непогода

Во вторник, 7 апреля, киевлян ждет ухудшение погоды в городе. Столицу накроют сильные порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.

Об опасных метеорологических явлениях на территории столицы и Киевской области предупредили в Укргидрометцентре.

Что известно об ухудшении погоды в Киеве?

Около 11 утра синоптики сообщили о возможных сильных порывах ветра в ближайшие часы с сохранением до конца суток. Ветер может разгуляться до 15 – 20 метров в секунду.

Так, объявлен желтый уровень опасности. В Укргидрометцентре добавили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.



В Киеве ожидаются сильные порывы ветра / Изображение Укргидрометцентра

На изменения погоды отреагировали и в КГГА. Там призывают людей быть осмотрительными во время порывов ветра, частности:

плотно закрывать окна;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

К тому же, об ухудшении погоды ночью и днем 7 апреля по всей Украине писали заранее.

Напомним, что накануне, 6 апреля, столицу накрыл вечерний град, из-за чего на дорогах города была плохая видимость.

