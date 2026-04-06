Жители столицы активно снимали осадки и делились ими в сети. 24 Канал собрал все, что известно на данный момент.
Что известно о граде в Киеве?
В конце дня в понедельник киевлян ожидала непогода. Около 20:30 в соцсетях начали появляться видео, которые фиксировали осадки в столице. В некоторых районах шел дождь, кое-где же дороги столицы покрыл град.
Град в столице: смотрите видео из сети
Местные писали и о сильном ветре в месте, сопровождавшем непогоду. Ухудшение погоды повлекло и низкую видимость на дорогах города. Эти трудности ощутили на себе водители.
К слову, синоптики предупреждали, что днем 6 апреля почти по всей территории страны будут идти дожди.
Кое-где писали и о мокром снеге в городе. Некоторые смогли также зафиксировать на видео размер града, который оставался лежать на земле.
В другом случае показали масштабы града в столице, собрав его "части" вместе. Судя по фото, град в Киеве прошел довольно немалый, хоть и длилось это недолго.
Град в Киеве / Фото из сети
Чего ожидать от погоды в апреле?
В период с 7 по 9 апреля в Украине прогнозируют заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе. Так, температура может опускаться местами до 5 градусов мороза. Наиболее ощутимыми они будут в западных, северных и центральных регионах.
В связи с погодными условиями в отдельных областях объявлен І и ІІ уровни опасности. Сильный ветер и заморозки могут вызвать трудности в работе энергетических и коммунальных служб.
В то же время украинские синоптики сталкиваются с проблемами при прогнозировании гроз, поскольку часть радиолокационных систем была уничтожена российскими войсками.
Из-за этого точность прогнозов снижается, и предсказать грозы пока возможно только примерно за три дня, используя спутниковые данные и синоптические карты.