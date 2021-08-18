Киев попал в лидеры по уровню развития шеринга

Киев попал в ТОП 10 мировых столиц, где лучше всего развивается шеринговая экономика. Речь идет об аренде самокатов, машин и жилья.

Украинская столица уже 2 год подряд входит в этот рейтинг. Об этом сообщила менеджер исследований Consumer Choice Center и автор индекса шеринговой экономики Мария Цапля.

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Она отметила, что индекс показывает наличие различных типов шеринга – машин (Uber, Bolt, Uklon), жилья (Airbnb), электросамокатов и тому подобное.

Что такое шеринг

Это когда предоставляется возможность арендовать что-то не от официальной компании, а через платформу или приложение в другого пользователя, который хочет поделиться тем или иным ресурсом.

Киев в ТОП

Были проанализированы самые большие 50 городов мира, такие как Париж, Берлин, Нью-Йорк, и украинская столица второй раз попала в ТОП 10. Как показал Индекс, Киев достаточно открытый для шеринга город, сервисов много, и они доступны.

К тому же у нас нет ограничений – например, когда водителю нужно получать от органов власти специальное разрешение, чтобы подвезти пользователя,

– рассказала Цапля.

По индексу шеринговой экономики Киев набрал 95 баллов из 100 возможных и оказался рядом с такими городами, как Рига, Вильнюс, Варшава и Сан-Паулу. Чуть меньше баллов набрали Мехико, Осло и Стокгольм, а лидерами рейтинга оказались Таллинн и Тбилиси.