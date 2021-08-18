Киев и пригород накрыла буря: глаза засыпает песком, мусор поднялся в воздух

В Киеве и ближних городах поднялся шквальный ветер и началась сильная гроза. В столице ветер поднял в воздух песок и мусор.

Из столицы, Ирпеня и Гостомеля сообщают о пыльных бурях. Шквальный ветер клонит деревья и подбрасывает целлофановый мусор.

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Непогода разгулялась на Киевщине

О сильном ветре, от которого тряслись стекла сообщают жители Левого берега Киева. Более сильная стихия накрыла поселок Немешаево в Бородянском районе. Пыльная буря поднялась в Ирпене и Гостомеле. Там местные жители даже опасаются падения сосен, которые клонятся от ветра.

Шквальный ветер в Киеве: смотрите видео

О том, что погода на вечер испортится, предупреждал Укргидрометцентр. Киевлян и гостей города призвали быть осторожнее и не выходить в непогоду на улицу. Объявляли, что ветер будет достигать шквальных порывов в 15 – 20 метров в секунду – 1 уровень опасности, желтый.

Как действовать во время сильной бури

окна стоит плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укройтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегайте больших деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними авто.



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