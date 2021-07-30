В Киеве маршруточники не смогут выполнить новые условия перевозок

В Киеве маршруточники не смогут выполнить все новые условия перевозки пассажиров. В частности очень трудно будет установить кондиционеры – необходимо покупать новые автобусы, а денег у них нет.

Всем частным перевозчикам, которые сейчас работают в городе, предлагают подписать дополнительное соглашение. Оно предусматривает новые условия и стандарты для перевозки пассажиров.

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Перевозчики будут обязаны поддерживать в салоне маршрутки комфортный температурный режим: летом – не более 22 градусов, зимой – не менее 15.

Надо покупать новые автобусы

По словам председателя Ассоциации перевозчиков Киева Игоря Моисеенко, большинство условий нового соглашения в столичных и пригородных маршрутках можно выполнить. Однако, например, требование о работе кондиционеров пока воплотить в жизнь нереально.

Чтобы реализовать указанную работу кондиционеров, всем перевозчикам нужно покупать новый подвижной состав. Те автобусы, которые предлагаются сейчас на рынке, оборудованы только кондиционерами для водителя. Это нужно будет покупать совершенно новый транспорт, который нам предлагают только иностранные производители,

– отметил Игорь Моисеенко.

Проблема закупки нового транспорта, по словам господина Игоря, – нехватка средств.

В то же время в Киеве презентовали новые автобусы, которые должны заменить грязные маршрутки. В таком транспорте будут работать вежливые водители и не будет шансона.