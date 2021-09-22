В Киеве медработница подделывала международные сертификаты по вакцинации против COVID-19

Схему изготовления фальшивых сертификатов по вакцинации против COVID-19 в Киеве организовала 44-летняя медработница. Ее помог реализовать 27-летний знакомый. Злоумышленников задержала киберполиция.

Сертификат о вакцинации вместе с внесением данных в Минздрав стоил 6 тысяч гривен. Об этом сообщили 22 сентября.

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Продавали через интернет

Медработница создала схему выдачи международных сертификатов о вакцинации без прохождения процедуры. Она действовала вместе со своим знакомым. Мужчина в деле был посредником.

Злоумышленники предлагали купить сертификат через интернет, а именно – в мессенджере. За сертификат по псевдовакцинации люди платили 1 500 гривен. Если, кроме документа, нужно было внести данные в систему Минздрава, то услуга стоила 6 тысяч гривен.



В Киеве медработница со знакомым подделывала сертификаты по вакцинации / Фото Нацполиции

Правоохранители обыскали места работы и жилища злоумышленников. Они изъяли мобильные телефоны, банковские карты, образцы сертификатов о вакцинации и черновые записи.

Сейчас полиция разыскивает людей, которые воспользовались услугами. Продолжаются следственные действия.