В Киеве мужчина развращал 8-летнюю девочку в школьном туалете

В Киеве мужчину подозревают в развращении 8-летней девочки. Вероятно, это происходило в уборной школы на столичном Лесном массиве.

В полицию обратилась киевлянка. Она рассказала, что неизвестный мужчина в школе развращал 8-летнюю дочь.

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Используя камеры видеонаблюдения, правоохранители менее чем за сутки установили личность нападавшего. Об этом рассказал начальник криминальной полиции Деснянского управления полиции Киева Андрей Табала.

Злоумышленник запугивал ребенка

Полиция опросила девочку и свидетелей. Выяснили, что во время перерыва школьница зашла в уборную, где был неизвестный. Тот стал запугивать ребенка и развращать.

Ученики старших классов услышали крики девочки. Они пытались задержать правонарушителя, но тот скрылся.

Мужчина хотел сбежать из Киева

Правоохранители сразу отправились на поиски мужчины. Его задержали на Центральном железнодорожном вокзале, когда он пытался покинуть столицу.

Мужчина был заключен в тюрьму за развращение ребенка

Мужчина является жителем Киева, 1971 года рождения. Ранее его неоднократно привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. В начале сентября мужчина только вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за развращение несовершеннолетней.

Полиция открыла дело о совершении развратных действий в отношении малолетнего лица. Киевлянину грозит до 8 лет тюрьмы.