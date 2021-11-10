В Киеве мужчина сбил женщину на переходе и сбежал: жуткое видео

Авария с пострадавшей произошла 9 ноября на пешеходном переходе на перекрестке улиц Черновола и Златоустовской. Водитель красной Mazda 6 не пропустил женщину и сбежал с места ДТП.

На месте происшествия работали полицейские. Медицинская помощь потерпевшей, к счастью, не понадобилась. Установить личность водителя-нарушителя правоохранители не смогли.

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Муж женщины, которую сбила машина, ищет записи видеорегистраторов, которые могли совершить другие участники движения.

Постоял пол минуты и сбежал

Авария произошла в 15:05 на пешеходном переходе по улице Чорновола.

Водитель Mazda поворачивал на разрешенный сигнал светофора с Златоустовской, однако пропустил не всех переходивших дорогу пешеходов.

Потерпевшая начала бежать через дорогу, а водитель ее, судя по всему, не увидел из-за стойки.

Женщина почти успела пробежать, но автомобиль задел ее левой частью кузова.

В результате избиения потерпевшая упала на дорогу, но довольно быстро поднялась.

Владелец Mazda отъехал от места происшествия на несколько метров и остановился на аварийке. Впрочем, впоследствии, когда он увидел, как женщина встала и продолжила переходить дорогу, мужчина сбежал.

Смотрите видео как сбили женщину на переходе в Киеве: