Взял бабушкин Ford и убегал от полиции: в Киеве несовершеннолетний навеселе устроил ночные гонки

В Дарницком районе Киева 27 апреля компания подростков устроила ночные гонки на автомобиле Ford Fiesta. Водитель оказался несовершеннолетним, был пьян и не реагировал на сигналы полицейских.

Об этом сообщили в полиции Киева и патрульной полиции Киева.

Что известно о задержании несовершеннолетнего с бабушкиным Ford?

Полицейские рассказали, что компания из трех подростков устроила ночные гонки на автомобиле Ford Fiesta. За рулем находился 17-летний водитель, который взял без разрешения бабушкино авто и решил покатать на нем своих 15-летних друзей. Впоследствии видео этого события распространили в соцсетях.

В Киеве задержали несовершеннолетнего водителя, который навеселе устроил ночные гонки на бабушкином авто

О происшествии патрульным сообщила владелица машины, которая рассказала, что ее внук уехал в неизвестном направлении. Правоохранители выяснили, что автомобиль выехал из Киева в область, обнаружили транспортное средство и начали преследование.

Водитель не выполнял законные требования полицейских об остановке и пытался убежать. Машину остановили уже в Киеве, когда он двигался по Бориспольскому шоссе навстречу транспортному потоку. Водителя задержали,

– рассказали в полиции.

Несовершеннолетний водитель, по данным полицейских, имел явные признаки алкогольного опьянения. Осмотр на приборе Драгер это подтвердил – 1,27 промилле.

Также правоохранители установили, что молодого человека уже привлекали к ответственности за управление в состоянии опьянения, из-за чего тот был лишен права управлять по решению суда.

На место вызвали следователей и составили на несовершеннолетнего водителя админматериалы.

Действия руководителя следователи квалифицировали по статьям Уголовного кодекса Украины о:

сопротивление работнику правоохранительного органа;

невыполнение судебного решения.

А на законных представителей всех трех подростков составили протоколы по статье Кодекса Украины об административных правонарушениях о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

В Одессе 27 апреля правоохранители задержали преступную банду на автомобиле задержали преступную банду на автомобиле с фейковыми дипломатическими номерами посольства США. На номере был код, который обычно используют для машин посольства США.

Начальник департамента коммуникации Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис в комментарии 24 Канала подтвердила, что правоохранители провели эту операцию. Полицейская отметила, что автомобиль не имеет отношения к дипломатической миссии США, а номера являются поддельными.