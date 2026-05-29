В Киеве и области прогремели взрывы: туда летели крылатые ракеты и баллистика
В Киеве и области вечером 29 мая прогремели взрывы. До этого в столице и регионе объявляли тревогу из-за крылатых ракет и баллистики.
Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.
Что известно о взрыве в Киеве?
Воздушную тревогу в Киеве объявили еще в 19:08. Тогда тревогу объявили из-за угрозы баллистики.
Уже в 19:53 Воздушные силы предупредили о движении крылатых ракет в направлении столицы, которые ранее фиксировали в других регионах.
Ракета на востоке от города Киева, курс – южный,
– писали военные.
Тогда же мониторы снова сообщили об угрозе баллистики из Брянска. В частности, писали о вероятном пуске ракет системы "Искандер" или работе вражеской ПВО С-300/С-400.
В столице взрыв услышали в 19:55, о чем сообщили корреспонденты 24 Канала.
В 20:10 в столице прозвучал отбой тревоги.
Что писали о взрывах в Киевской области?
Тревога по всем районам Киевской области прозвучала в 19:10. Угроза была та же, что и для столицы: баллистика и крылатые ракеты.
В 19:54 Воздушные силы призвали жителей Белой Церкви пройти в укрытие. Через несколько минут военные написали о движении крылатых ракет в направлении Киевской области.
КР с юга Киевской области в направлении Винницкой области. КР на юго-западе Киевской области, курс – северо-восточный,
– отметили Воздушные силы.
В 19:56 мониторы написали о взрывах в Обуховском районе Киевской области. Туда также направлялись вражеские ракеты.
Отреагировали на взрывы в Киевской области в ОВА. Там написали о комбинированной атаке и попросили всех оставаться в укрытиях.
"В области возможна работа ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", – резюмировали в ОВА.
По состоянию на 20:16 во всех районах Киевской области дали отбой воздушной тревоги.
Напомним, во время вечерней ракетной атаки городской голова Львова Андрей Садовый предупреждал о вражеских целях на Западе Украины. Мэр призвал львовян не игнорировать тревогу и пройти в укрытие.