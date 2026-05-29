В Киеве и области прогремели взрывы: туда летели крылатые ракеты и баллистика

В Киеве и области вечером 29 мая прогремели взрывы. До этого в столице и регионе объявляли тревогу из-за крылатых ракет и баллистики.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

К теме Взрывы прогремели в Кропивнцком: туда летела ракета

Что известно о взрыве в Киеве?

Воздушную тревогу в Киеве объявили еще в 19:08. Тогда тревогу объявили из-за угрозы баллистики.

Уже в 19:53 Воздушные силы предупредили о движении крылатых ракет в направлении столицы, которые ранее фиксировали в других регионах.

Ракета на востоке от города Киева, курс – южный,

– писали военные.

Тогда же мониторы снова сообщили об угрозе баллистики из Брянска. В частности, писали о вероятном пуске ракет системы "Искандер" или работе вражеской ПВО С-300/С-400.

В столице взрыв услышали в 19:55, о чем сообщили корреспонденты 24 Канала.

В 20:10 в столице прозвучал отбой тревоги.

Что писали о взрывах в Киевской области?

Тревога по всем районам Киевской области прозвучала в 19:10. Угроза была та же, что и для столицы: баллистика и крылатые ракеты.

В 19:54 Воздушные силы призвали жителей Белой Церкви пройти в укрытие. Через несколько минут военные написали о движении крылатых ракет в направлении Киевской области.

КР с юга Киевской области в направлении Винницкой области. КР на юго-западе Киевской области, курс – северо-восточный,

– отметили Воздушные силы.

В 19:56 мониторы написали о взрывах в Обуховском районе Киевской области. Туда также направлялись вражеские ракеты.

Отреагировали на взрывы в Киевской области в ОВА. Там написали о комбинированной атаке и попросили всех оставаться в укрытиях.

"В области возможна работа ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", – резюмировали в ОВА.

По состоянию на 20:16 во всех районах Киевской области дали отбой воздушной тревоги.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Напомним, во время вечерней ракетной атаки городской голова Львова Андрей Садовый предупреждал о вражеских целях на Западе Украины. Мэр призвал львовян не игнорировать тревогу и пройти в укрытие.